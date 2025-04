Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einer Garage

Celle OT Scheuen (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025 gegen 16:20 Uhr ist es in einer Garage in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Scheuen zu einem Brand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Gasbrenner in der Garage ursächlich für den Brand gewesen sein. Durch diesen fing ein Regal Feuer und beschädigte auch die Deckenverkleidung. Das Feuer wurde rechtzeitig durch die Eigentümer bemerkt und konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden, sodass ein Übergreifen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verhindert wurde. Der geschätzte Sachschaden an der Garage liegt bei rund 2000 Euro. Eine Gefährdung von Person hat es nicht gegeben. Neben der Polizei ist die Freiwillige Feuerwehr Scheuen im Einsatz gewesen, welche den Brandort zur Sicherheit noch mittels Wärmebildkamera abgesucht hat.

