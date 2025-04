Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität

Celle (ots)

Anfang dieser Woche haben zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Celle im Bereich der Triftanlagen Kontrollen durchgeführt. Zuvor waren diverse Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass es in dem Bereich zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln gekommen sei. Der Schwerpunkt der zivilen Kontrollen fand diesmal auch in der Umgebung des Bahnhofs statt. Bei den Maßnahmen wurden mehrere Personen festgestellt, gegen die nun Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet worden sind. Einer der Verdächtigen versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete. Dabei streifte er mit seinem Fahrrad ein Fahrzeug und flüchtete dann zu Fuß weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der Jugendliche in einem naheliegenden Gebüsch angetroffen werden. In seiner weggeworfenen Tasche fanden die Einsatzkräfte zahlreiche verkaufsfertig verpackte Portionen Cannabis sowie weitere drogenverdächtige Substanzen, die nun einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell