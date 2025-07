Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Diebstahl aus Fitnessstudio

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er sich zwischen Sonntag, dem 13. Juli, 22 Uhr, und Montag, dem 14. Juli, 6 Uhr, Zutritt zu dem Fitnessstudio "Am Hülsenbusch" verschaffte und unter anderem eine Musikbox entwendete, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Montag einen 44-jährigen Mann in dessen Wohnung an der Sedanstraße fest.

Die Beamten kamen dem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Dieb auf die Schliche, da er bei seiner Tat nicht nur die Musikbox, sondern auch einen Schlüssel mit einem "Airtag" einsteckte. Die Ortung des Anhängers brachte die Ermittler direkt zur Wohnung des 44-Jährigen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten die entwendete Musikbox, den Schlüsselbund sowie mutmaßlich weiteres Diebesgut, darunter Fernseher. Mobiltelefone, Fahrräder und Tablets.

Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher, nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell