POL-HAM: 58-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Hamm verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Montag, 14. Juli, auf dem Alten Uentroper Weg leicht. Gegen 14.10 Uhr befuhr die Jugendliche den Alten Uentroper Weg in Fahrtrichtung Osten. Als sie in Höhe der Einmündung Redoute in eine Grundstückseinfahrt abbog, fuhr ihr eine 67-jährige aus Hamm mit ihrem Renault auf. Die Rollerfahrerin verletzte sich dadurch ...

mehr