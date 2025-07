LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Möbeln

Creuzburg (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 18 Uhr in der Ortslage Creuzburg (B7/B250) zu einem Auffahrunfall. Hier fuhr der unachtsame Fahrer eines Mercedes Sprinter auf zwei hintereinander verkehrsbedingt wartende Pkws auf, sodass es zu Sachschaden an allen drei Fahrzeugen kam. Weiterhin wurde eine Person leicht verletzt. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

