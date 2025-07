POL-HAM: Unfall auf Alten Uentroper Weg

Hamm-Pelkum (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, 12. Juli, in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Auf Kösters Kamp" ein. Es wurden mehrere Gegenstände aus der Wohnung entwendet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf) Rückfragen bitte an: ...

