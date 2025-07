Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei bietet Praktikum für Erwachsene an

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart bietet am Mittwoch und Donnerstag (10. und 11.09. 2025) ein zweitägiges Praktikum für Erwachsene an, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Teilnehmende haben die Möglichkeit, den Arbeitsalltag bei der Polizei aus nächster Nähe kennenzulernen und spannende Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche zu erhalten. Am ersten Tag steht eine Einführung in die polizeiliche Arbeit auf dem Programm, inklusive eines Besuchs im Polizeimuseum, wo besondere Kriminalfälle aus der Stuttgarter Polizeigeschichte vorgestellt werden. Am zweiten Tag wird es praktisch: Die Teilnehmenden schlüpfen selbst in die Rolle von Polizistinnen und Polizisten, nehmen an realitätsnahen Übungsszenarien teil und erleben so hautnah, wie Einsätze in der Praxis ablaufen. Bewerben können sich alle Personen ab 18 Jahren, die körperlich fit sind, mindestens 150 cm groß sind, sich bisher noch nicht bei der Polizei Baden-Württemberg beworben haben und die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen für den Polizeivollzugsdienst erfüllen. Alle Informationen zum Praktikum sowie der Bewerbungsbogen stehen auf der Website des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://ppstuttgart.polizei-bw.de/zweitaegiges-polizeipraktikum-jetzt-bewerben-und-exklusive-einblicke-erhalten/ zur Verfügung. Die Bewerbung mit ausgefülltem Bewerbungsbogen und einem kurzen Motivationsschreiben kann bis spätestens 1. September 2025 per E-Mail an stuttgart.berufsinfo@polizei.bwl.de gesendet werden. Die Einstellungsberatung freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

