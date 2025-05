Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 35-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte - #polsiwi

Netphen-Frohnhausen (ots)

Am Dienstagabend (06.05.2025) ist es im Rahmen eines Einsatzes zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Netphen-Frohnhausen gekommen.

Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Ruhrstörung in der Straße "Am Hömberg". Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort lautstarke Musik wahrnehmen. Als sie sich bei der betroffenen Wohnung bemerkbar machten, begegnete der 35-Jährige Bewohner ihnen mit Unverständnis. Im Rahmen des Einsatzes verhielt er sich äußerst aggressiv und versuchte mehrfach, die Beamten anzugreifen. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam.

Der 35-Jährige ließ sich nur unter erheblichem Widerstand in den Polizeiwagen verbringen. Auf der Fahrt zur Polizeiwache kam es zu weiteren Übergriffen auf die Beamten, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Den Mann erwartet eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell