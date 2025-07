Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrerin bei Zusammenstoß mit BMW schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Eine 40 Jahre alte Vespafahrerin hat sich am Mittwochmorgen (30.07.2025) in der Rotebühlstraße beim Zusammenstoß mit einem BMW schwere Verletzungen zugezogen. Die 40-Jährige fuhr gegen 08.00 Uhr in der Rotebühlstraße Richtung Innenstadt. Kurz nach der Schwabstraße überholte sie mehrere stehende Fahrzeuge und überfuhr dabei eine durchgezogene Mittellinie. Auf Höhe einer Bushaltestelle stieß sie dann mit dem BMW eines 49 Jahre alten Mannes zusammen, der von der Bushaltestelle herausfuhr und mit seinem BMW über die durchgezogene Linie wendete, um in Richtung Schwabstraße weiterzufahren. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

