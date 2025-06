Sulz am Neckar (ots) - In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte im Stadtteil Kastell einen Firmenwagen entwendet. Gegen 03:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen roten Ford Transit vom Gelände eines Unternehmens in der Hartensteinstraße. Der Polizeiposten Sulz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um ...

