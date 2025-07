Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen mutmaßlich unachtsam gewechselt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Benzstraße sind am Mittwochmorgen eine 29 Jahre alte Frau und ein 49 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Die 29-Jährige war gegen 08.10 Uhr mit ihrem BMW 118 in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße unterwegs. An der Einmündung des Martin-Schrenk-Wegs wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei stieß der BMW mit dem Ford Transit eines 47 Jahre alten Mannes zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Aufprall drehte sich der BMW und prallte gegen den VW Bus eines 49-Jährigen, der auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Martin-Schrenk-Weg stand. Bei dem Unfall zogen sich die BMW-Fahrerin und der Fahrer des VW Busses leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Zeugen, insbesondere Personen denen der BMW bereits vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

