Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrer verletzt

Kreis Viersen (ots)

Zwei Unfälle beschäftigen derzeit die Polizei Viersen - beide hätten mit mehr gegenseitiger Rücksichtnahme vermutlich verhindert werden können. Am Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr in der Dilborner Straße in Brüggen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Nettetal befuhr die Dilborner Straße in Richtung Klosterstraße. An einer Kreuzung hielt er zunächst an, fuhr dann aber wieder an und kollidierte mit einem 38-jährigen Radfahrer aus Brüggen, der den in beide Richtungen freigegebenen Radweg querte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Gerade an Kreuzungen mit Radwegen in beide Fahrtrichtungen empfiehlt die Polizei, besonders aufmerksam zu sein und sich lieber einmal umzuschauen, ob der Weg wirklich frei ist. Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Anrather Straße in Willich. Eine 52-jährige Radfahrerin aus Viersen war auf dem Radweg aus Richtung Ortsmitte unterwegs. Am Kreisverkehr hielt sie an, um den Verkehr zu überblicken, nahm das Fahrzeug eines 25-jährigen Krefelders wahr, fuhr jedoch an, weil sie davon ausging, dass dieser anhalten würde. Hier kam es zur Kollision, wobei die Radfahrerin stürzte und leicht verletzte wurde. Auch hier hätte ein kurzer Blickkontakt oder ein eindeutiges Zeichen zur Verständigung möglicherweise zur Vermeidung des Unfalls beigetragen. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme und klare Kommunikation im Straßenverkehr sind - ganz gleich, ob man mit dem Rad oder dem Auto unterwegs ist. Vorsicht und vorausschauendes Handeln helfen, gefährliche Situationen zu vermeiden. /jk (505)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell