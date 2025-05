Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach nach Unfall

Grefrath (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Stadionstraße in Grefrath. Eine 25-jährige Frau aus Duisburg wollte ihren zuvor geparkten Pkw vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Funkendyk anfahren. Dabei kollidierte sie mit einem Wagen, der von einer 76-jährigen Frau aus Kempen gesteuert wurde, die auf der Stadionstraße in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch die Kollision überschlug sich der Wagen der 76-Jährigen, sodass er auf dem Dach landete. Sowohl die Kempenerin als auch die 46-jährige Beifahrerin der Duisburgerin, aus Krefeld, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. /jk (504)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell