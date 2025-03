Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 01./02.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 01.03.2025, gg. 12:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger aus dem Saterland mit seinem Pkw Audi den öffentlichen Kundenparkplatz des Einkaufszentrums "Am Krumme Kamp" in Barßel. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Saterländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Fahrt musste schließlich von seiner Beifahrerin, welche eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell