POL-REK: 250425-2: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Kerpen (ots) - Polizisten nahmen Tatverdächtigen vorläufig fest Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (24. April) einen Tatverdächtigen (37) nach einem Diebstahl am Hintereingang eines Verbrauchermarkts am Bahnhof Kerpen-Sindorf festgenommen. Laut ersten Erkenntnissen habe der 37-Jährige gegen 17 Uhr eine angebrochene Schachtel Zigaretten von einem Hintereingang des Verbrauchermarkts an der Thaliastraße entwendet. ...

mehr