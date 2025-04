POL-REK: 250425-1: Mutmaßlicher Dieb griff Mann an - Blutprobe

Frechen, Wesseling (ots) - Aufmerksame Zeugen gaben entscheidende Hinweise Polizisten haben am Mittwoch (23. April) zwei mutmaßliche Ladendiebe (41, 42) in Frechen sowie einen Tatverdächtigen (19) in Wesseling vorläufig festgenommen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Verdächtigen gegen 16.45 Uhr in dem Geschäft am Zedernweg in Frechen vier Getränkefalschen in den Rucksack gesteckt und ein Paket Ostereier ...

mehr