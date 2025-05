POL-VIE: Nettetal-Leuth: Vorläufige Festnahmen nach Waldbränden Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Viersen

Grefrath (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Stadionstraße in Grefrath. Eine 25-jährige Frau aus Duisburg wollte ihren zuvor geparkten Pkw vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Funkendyk anfahren. Dabei kollidierte sie mit einem Wagen, der von einer 76-jährigen Frau aus Kempen gesteuert wurde, die auf der Stadionstraße in ...

