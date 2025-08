Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (31.07.2025) in der Ulmer Straße die Fahrzeugscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Ein 36-jähriger Passant beobachtete die beiden unbekannten Männer, wie sie gegen 16.30 Uhr die Beifahrerseite eines, auf einem Supermarktparkplatz abgestellten, schwarzen Mercedes mit einem unbekannten Gegenstand einwarfen. Anschließend griff einer nach einer Handtasche, warf sie aber kurze Zeit später wieder zurück in das Fahrzeug. Beide Täter flüchteten dann offenbar ohne Beute in Richtung Langwiesenweg. Die zwei Männer waren etwa 25 Jahre alt, hatten eine normale Statur und einen dunklen Teint. Einer der beiden war etwa 180 Zentimeter groß, sein Komplize war etwas kleiner. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

