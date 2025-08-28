Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand in einem Wohnhaus

Ennepetal (ots)

Am 28.08.2025 wurde die gesamte Feuerwehr Ennepetal um 10:37 Uhr zu einem entwickelten Brand in einem Wohnhaus zur "Herkenegge" alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen bestätigte sich das Meldebild und eine Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses stand in Vollbrand. Da sich laut erster Meldung noch Personen in dem Gebäude befinden sollten wurden umgehend 3 Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Wohnhaus geschickt. Noch während der Personensuche im Haus konnte "Entwarnung" gegeben werden, da alle Bewohner das Haus verlassen hatten. Die Feuerwehr Ennepetal schickte im Laufe des Einsatzes insgesamt 10 Trupps unter Atemschutz in das Gebäude um das Schadenfeuer zu bekämpfen. Aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss konnten 2 Katzen gerettet werden die im Nachgang durch die Feuerwehr versorgt wurden und einer Tierärztin vorgestellt wurden die ebenfalls zur Einsatzstelle kam. Durch das Feuer wurden alle Wohneinheiten des Hauses verraucht und wurde dadurch unbewohnbar. Die Bewohner des Hauses kamen bei Bekannten und Freunden unter. Ein Bewohner kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. An der Einsatzstelle waren insgesamt ca.50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal. Ebenfalls war der Rettungsdienst, die Kreisfeuerwehrzentrale, die Polizei sowie der Energieversorger vor Ort der das Haus von der Gaszufuhr trennte und den Strom abschaltete. Die Einsatzstelle wurde um 14:07 Uhr an die Kriminalpolizei übergeben.

Um 12:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in die Voerder Straße alarmiert. Eingesetzt waren für diesen Einsatz die Löschgruppe Külchen sowie überörtliche Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg , die mit einer Drehleiter an der Einsatzstelle waren. Da es sich um eine Fehlalarmierung handelte konnte der Einsatz nach 20 min beendet werden.

