Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hecke besprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Wie Zeugen beobachteten sollen vermutlich drei Jugendliche am Amselweg eine Hecke besprüht haben. Mittels Kreidespray brachten sie einen Schriftzug mit linksorientierten Inhalt an. Die Tat soll sich am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr ereignet haben. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein und ermittelt nun gegen die noch unbekannten Täter. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu kontaktieren (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0183292/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell