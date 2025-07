Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Vorwand in Wohnung gelangt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwertstraße;

Tatzeit: 22.07.2025, zwischen 14.10 Uhr und 14.20 Uhr;

Unter dem Vorwand, die Heizungen auslesen zu wollen, verschafften sich am Dienstag zwei bislang Unbekannte Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Bocholt. Die Männer hatten sich als Mitarbeiter einer Heizungsfirma ausgegeben und bei der Frau an der Schwertstraße geklingelt. Der aufmerksamen Bewohnerin fiel unmittelbar auf, dass sich die beiden nicht in den Raum mit den Zählern begaben, sondern sich nach Wertgegenständen umschauten. Als die Täter nach einem Glas Wasser fragten und die Frau ablehnte, verließen diese die Wohnung ohne Beute. Sie werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Die Männer hatten ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild und waren mit schwarzen Kappen, weißen T-Shirts mit dunkler Aufschrift und schwarzen Hosen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell