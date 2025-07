Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: 21.07.2025, 12.10 Uhr; Eine goldene Kette entwendet haben dreiste Trickdiebe in Bocholt. Einer Seniorin waren der Mann und die Frau am Montagmittag aufgefallen. Diese hatten sich an den Briefkästen einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Münsterstraße aufgehalten und verdächtig verhalten. Als die Frau die beiden ansprach, fielen sie ihr unvermittelt um ...

mehr