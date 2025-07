Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Marbecker Straße;

Tatzeit: zwischen 20.07.2025, 22.00 Uhr, und 21.07.2025, 05.30 Uhr;

Werkzeuge der Marke Bosch und anderes Gerät im Wert von mehreren tausend Euro haben bislang Unbekannte in Raesfeld entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, beschädigten die Täter die Türschlösser der Hecktüren zweiter Firmenfahrzeuge. Zu der Tat kam es zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen an der Marbecker Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

