Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nachtrag: Krankenfahrstuhlfahrer tödlich verletzt - Unfallzeugin gesucht

Heek (ots)

Ein 76-jähriger Mann aus Heek ist am Samstag an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Vermutlich war er aus unbekannter Ursache mit seinem Krankenfahrstuhl gegen einen Laternenmast gefahren und hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht eine Unfallzeugin, die der Tochter des Verstorbenen vor Ort berichtete, dass sie den Unfallhergang beobachtet hat. Die Frau wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen. (ms)

