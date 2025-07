Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Autofahrer tödlich verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Dwarsefeld;

Unfallzeit: 20.07.2025, 13.40 Uhr;

Seinen Verletzungen erlegen ist ein Autofahrer am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in Isselburg-Anholt. Der 43-jährige Mann aus den Niederlanden befuhr gegen 13.40 Uhr gemeinsam mit seiner 44-jährigen Beifahrerin die Straße Dwarsefeld in Richtung Isselburg-Anholt. Im Anschluss an ein Überholmanöver verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er mit einem Leitpfosten und einem Straßenschild kollidierte, durchfuhr er einen Zaun und prallte gegen einen Baum in einer Kleingartenanlage. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der 43-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell