Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 20.07.2025, 14.30 Uhr;

Leicht verletzt hat sich eine 57-Jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Sie war am Sonntagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Ein Fatbike-Fahrer näherte sich von hinten und überholte in dem Moment von rechts, als die Frau rechts abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Gronauerin stürzte und gegen einen Mülleimer prallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach einem kurzen Wortgefecht fort. Die Person wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare und schlanke Figur. Bei seinem Rad handelt es sich um ein schwarzes sogenanntes Fatbike. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell