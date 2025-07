Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Dwarsefeld

Isselburg (ots)

Am 20.07.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L605 (Dwarsefeld) in Isselburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Pkw die L605 in Fahrtrichtung Isselburg. Nach einem Überholmanöver verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Die 44- jährige Beifahrerin aus den Niederlanden wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in den Niederlanden zugeführt. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell