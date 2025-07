POL-BOR: Velen - Alkoholisiert in Graben gefahren

Heek (ots) - Tatort: Heek, Gleisweg; Tatzeit: zwischen 18.07.2025, 17.00 Uhr, und 19.07.205, 08.30 Uhr; Diverse Werkezeuge und Kabeltrommeln von einer Baustelle entwendet haben bislang Unbekannte in Heek. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter eine Metalltür auf dem Grundstück am Gleisweg gewaltsam und gelangten so in einen Lagerraum. Zu der Tat kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Die ...

mehr