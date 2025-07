Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lkw Fahrer verletzt Radfahrerin und flüchtet von der Unfallstelle

Soest (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein flüchtiger Lkw Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Soest durch die Polizei am vergangenen Freitag schnell ermittelt werden. Gegen 13:00 Uhr befuhren eine 67-jährige Frau aus Soest mit ihrem Fahrrad und ein 29-jähriger Lkw Fahrer den Immermannwall in Fahrtrichtung Bahnhof. Beide fuhren in die gleiche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zum Thomätor mussten beide an der roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, touchierte der Lkw Fahrer die Radfahrerin, die durch die Berührung auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Der ausländische Lkw Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte schließlich durch Einsatzkräfte der Soester Polizei angehalten werden. Seinen Führerschein muss der Mann bis auf Weiteres abgeben. (RS)

