Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Couragierter Zeuge stoppt Trunkenheitsfahrt

Soest (ots)

Ein couragierter Zeuge hat am Freitagmorgen eine Trunkenheitsfahrt in Soest gestoppt und so möglicherweise Schlimmeres verhindert. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 7.30 Uhr, dass eine 62-jährige Soesterin alkoholisiert mit ihrem Auto fahren solle. Unter den Zeugen war auch ein 50-jähriger Mann aus Soest, der mit einem Lkw auf der Niederbergheimer Straße in Richtung Möhnesee fuhr. Er gab an, dass ein Auto ohne Kennzeichen vor ihm auffällig langsam und in Schlangenlinien fahre.

Nach eigenen Angaben habe er daraufhin das Fahrzeug überholt und seinen Lastwagen quer davor gestellt, um es an der Weiterfahrt zu hindern. Danach sei er ausgestiegen und habe den Schlüssel abgezogen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt die augenscheinlich stark alkoholisierte 62-Jährige sich aggressiv und unkooperativ. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

