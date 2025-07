Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Werl (ots)

Am 09.07.2025, um 19:57 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Neheimer Straße / Im Steinerfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 32-jährige Kölnerin befuhr mit ihrem Pkw Opel Astra die Neheimer Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung Neheimer Straße / Im Stiftsfeld übersah sie das Rotlicht der Ampel und kollidierte hier mit einem querenden Pkw Audi eines 28-jährigen Werlers zusammen. Dieser war auf L969 aus Richtung Büderich kommend unterwegs und beabsichtigte an der Unfallstelle nach links in die Neheimer Straße abzubiegen. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie der 21 Monate alte Sohn der Kölnerin leicht verletzt. Die ärztliche Behandlung erfolgte in umliegenden Krankenhäusern. Beide Kraftfahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000EUR geschätzt.

