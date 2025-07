POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen

Kreis Soest (ots) - Am Freitag steht für die Schülerinnen und Schüler im Kreis Soest der letzte Schultag an. Danach beginnen die Sommerferien, in denen es für viele Familien in den ersehnten Urlaub geht. Damit die Reise auch in schöner und nicht in negativer Erinnerung bleibt, hat die Polizei einige Tipps zusammengestellt, mit denen Sie sich, Ihre Liebsten und Ihr Hab und Gut schützen können. Wer mit dem Auto in ...

mehr