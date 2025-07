POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Wickede (ots) - In der Zeit zwischen dem 06.07.2025, 12 Uhr und dem 07.07.2025, 10:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Hauptstraße ein. Nach dem Aufhebeln einer Tür wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Hierbei fielen den Dieben Sammlermünzen im Wert von wenigen Hundert Euro in die Hände. Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Zeit zwischen dem 06.07.2025, 15 Uhr und Mitternacht. Mindestens ein Unbekannter versuchte in ein ...

mehr