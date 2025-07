Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrüche in Wickede

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.07.2025, 12 Uhr und dem 07.07.2025, 10:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Hauptstraße ein. Nach dem Aufhebeln einer Tür wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Hierbei fielen den Dieben Sammlermünzen im Wert von wenigen Hundert Euro in die Hände.

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Zeit zwischen dem 06.07.2025, 15 Uhr und Mitternacht. Mindestens ein Unbekannter versuchte in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzudringen. Zusätzliche Sicherungsvorkehrungen an Fenster und Türen hielten den Hebelversuchen des Täters stand, so dass dieser ohne Beute unerkannt verschwinden konnte.

Während des gleichen Tatzeitraumes wurde versucht in den Kindergarten in der Friedhofstraße einzubrechen. Eine Stahltür zum Heizungskeller hielt den Versuchen diese aufzuhebeln stand. Auch hier verschwand der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen. Mögliche Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell