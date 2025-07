POL-SO: Täter wurde gestört

Soest (ots) - Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am gestrigen Montag einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof, in der Innenstadt und im Soester Süden durch. Dabei wurden insgesamt 23 Personen kontrolliert. Sechs Menschen wurde am Bahnhof ein Platzverweis erteilt. Während der Kontrollen am Bahnhof informierte ein 27-jähriger Mann aus Soest die Beamten über einen Fahrraddiebstahl. Er gab an, am Montagmorgen ...

