Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Recyclingfirma

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen 06.07.2025, 21:30 Uhr und 07.07.2025, 05:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Recyclingfirma in Langeneicke ein. Aus einer Lagerhalle wurden weinige Tonnen Kupfergranulat entwendet. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurde ein Rolltor gewaltsam geöffnet. Das hier in Behältern gelagerte Granulat füllten die Täter in mitgebrachte Behältnisse um und transportierten es mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000, oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell