Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz führt zu Fahrraddieb

Soest (ots)

Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am gestrigen Montag einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof, in der Innenstadt und im Soester Süden durch. Dabei wurden insgesamt 23 Personen kontrolliert. Sechs Menschen wurde am Bahnhof ein Platzverweis erteilt.

Während der Kontrollen am Bahnhof informierte ein 27-jähriger Mann aus Soest die Beamten über einen Fahrraddiebstahl. Er gab an, am Montagmorgen festgestellt zu haben, dass sein Fahrrad aus dem Hinterhof seiner Wohnanschrift gestohlen worden sei. Dort habe er es am Sonntagabend mit einem Schloss gesichert. Am Montag gegen 17.20 Uhr habe er dann auf dem Bahnhofsvorplatz gesehen, dass ein Mann das entwendete Zweirad geschoben habe. Als er den Unbekannten darauf angesprochen habe, habe dieser das Fahrrad auf den Boden geworfen und sei zu Fuß geflüchtet. Der 27-Jährige fotografierte den Tatverdächtigen vor seiner Flucht. Anhand des Bildmaterials identifizierten die Beamten den Mann als einen polizeibekannten 37-jährigen Algerier aus der ZUE Soest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Anschluss führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Waldstraße durch. Dabei wurden 14 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten stellten sieben Verkehrsverstöße fest, die in Form eines Verwarngeldes geahndet wurden. Zudem fertigten sie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell