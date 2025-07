Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Start in die Ferien - so schützen Sie sich und Ihr Zuhause

Kreis Soest (ots)

Am Freitag steht für die Schülerinnen und Schüler im Kreis Soest der letzte Schultag an. Danach beginnen die Sommerferien, in denen es für viele Familien in den ersehnten Urlaub geht. Damit die Reise auch in schöner und nicht in negativer Erinnerung bleibt, hat die Polizei einige Tipps zusammengestellt, mit denen Sie sich, Ihre Liebsten und Ihr Hab und Gut schützen können.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte das Fahrzeug frühzeitig einer technischen Überprüfung unterziehen: Sind Öl und andere Betriebsflüssigkeiten ausreichend aufgefüllt? Stimmt der Luftdruck in den Reifen? Funktioniert die Beleuchtung? Verreisen Sie mit einem Anhänger oder Wohnwagen, sollte auch dieser entsprechend überprüft werden.

Auch auf die Ausrüstung des Fahrzeuges gilt es zu achten: Sind Warndreieck, Verbandkasten und Warnweste(n) vorhanden? Sind Aufbauten wie Dachbox oder Fahrradträger korrekt angebracht und entsprechen sie den geltenden Vorschriften? Bei einem Urlaub im Ausland ist es zudem sinnvoll, zu überprüfen, ob dort ggf. andere Regeln gelten als in Deutschland.

Frühzeitig vor dem Start in den Urlaub sollten Sie Ihre Route planen: Welche möglichen Strecken gibt es? Wo könnte es erhöhtes Verkehrsaufkommen geben? An welchen Stellen besteht durch Baustellen oder ähnliches erhöhte Staugefahr? Planen Sie bei längeren Fahrten ausreichend Pausen ein, damit Sie die gesamte Strecke ausgeruht und aufmerksam fahren können.

Bevor es endlich losgeht, muss das Auto sicher beladen werden: Beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs und überladen Sie es nicht. Gepäck und sonstige lose Gegenstände sollten so gesichert werden, dass nichts verrutschen oder herunterfallen kann. Je nach Geschwindigkeit können beispielsweise bei einer Vollbremsung auch kleine Gegenstände zu gefährlichen Geschossen werden. Um die Gefahr zu verringern, kann es sinnvoll sein, ein Netz zwischen dem Kofferraum und den Sitzplätzen anzubringen. Wichtig zu beachten: Im Notfall benötigte Gegenstände (z.B. Warndreieck, Verbandkasten oder Warnwesten) sollten immer griffbereit sein.

Dann kann die Reise beginnen. Vor Fahrtantritt sollten Sie allerdings die aktuelle Verkehrslage prüfen und danach Verkehrswarnungen einschalten, um auf eventuelle Verkehrsbehinderungen oder Sperrungen reagieren zu können. Alle Personen, das Gepäck und eventuell mitreisende Haustiere müssen ausreichend gesichert werden. Während der Fahrt gilt: Finger weg von Navi oder Handy! Muss daran etwas eingestellt werden, steuern Sie einen Park- oder Rastplatz an oder lassen Sie es den Beifahrer erledigen. Fahren Sie vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Bilden Sie im Fall von Unfällen oder Sperrungen eine Rettungsgasse. Sollten Sie selbst einen Unfall oder eine Panne haben, sichern Sie Ihr Fahrzeug (Warnblinker einschalten, Warndreieck aufstellen, Warnweste anziehen) und begeben sich mit allen Insassen hinter die nächste Schutzplanke. Dort können Sie auf den Pannenservice oder die Rettungskräfte warten.

Sobald Sie eine Pause einlegen, sollten Sie sich vor Kriminellen schützen. Lassen Sie Wertsachen an Raststätten unter keinen Umständen unbeaufsichtigt im Fahrzeug liegen, sondern tragen diese immer nah bei sich. Gehen Sie zudem nicht auf Kofferraumgeschäfte ein, bei denen dubiose Händler ihnen vermeintliche Schnäppchen anbieten.

Während Ihrer Reise dürfen Sie allerdings nicht vergessen, ihr eigenes Zuhause zu schützen. Denn es gilt: Urlaubszeit ist Einbruchzeit. Kriminelle wissen, dass während der Sommerferien viele Menschen im Urlaub sind, und haben es deshalb ganz besonders auf Wohngebäude abgesehen. Mit den folgenden Tipps können Sie selbst dazu beitragen, die Einbruchgefahr zu reduzieren:

- Verstecken Sie Schlüssel niemals draußen rund um das Haus! Geben Sie Haustür- und nicht benötigte Autoschlüssel vertrauenswürdigen Personen oder nehmen Sie diese mit. - Schließen Sie Rollläden nicht tagsüber, sondern maximal nachts. - Hinterlassen Sie keine Abwesenheitsnotizen auf dem Anrufbeantworter oder an der Tür. - Simulieren Sie Anwesenheit, indem sie den Briefkasten regelmäßig leeren lassen, ggf. sichtbare Rasenflächen mähen lassen, z. B. Gummistiefel vor der Tür stehen lassen und das Licht im Haus beispielsweise per Zeitschaltuhr oder Smart-Home-Steuerung an- und ausschalten. - Veröffentlichen Sie idealerweise keine Urlaubs-Postings auf öffentlich zugänglichen Social-Media-Profilen.

Die Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und erholsamen Urlaub!

