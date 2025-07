Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Beteiligter nach Unfall gesucht

Soest (ots)

Nach einem Unfall in Soest, der sich am vergangenen Sonntag (6. Juli) ereignete, sucht die Polizei nach einem Beteiligten. Eine 21-jährige Frau aus Soest befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem E-Scooter die Einmündung Höggenstraße / Jakobi-Nötten-Wallstraße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto eines unbekannten Mannes. Die mutmaßliche Unfallverursacherin gab nach dem Unfall an, sich nicht verletzt zu haben, und begab sich erst später in ärztliche Behandlung.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun den Fahrer des Autos. Die Frau beschrieb ihn als etwa 48 bis 50 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und etwas kräftiger gebaut. Auf seinem weiß-grauen Haar habe er eine Kappe getragen. Der Mann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden.

