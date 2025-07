Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgesprengt

Lippstadt (ots)

Am 09.07.2025, gegen 21:30 Uhr, wurden Anwohner der Lipperoder Straße durch einen lauten Knall in der Abendruhe gestört. Unbekannte versuchten zunächst einen Zigarettenautomaten auf unbekannte Art und Weise gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nur zum Teil. Durch eine entstandene Öffnung wurde dann ein pyrotechnischer Gegenstand in den Automaten gelegt und gezündet. Die Sprengkraft reichte allerdings nicht aus, um an die begehrte Beute aus dem Automaten zu kommen. Unerkannt konnte der derzeit unbekannte Täter ohne Beute vom Tatort fliehen. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell