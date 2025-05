Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Lagerhalle

Hildesheim (ots)

Harsum/Machtsum (jb) - Unbekannte brachen am 21.05.25, gg. 23.15 Uhr in eine Lagerhalle in der Straße Neustadt am Ortsrand von Machtsum ein. Die Täter drangen zunächst über ein Scheunentor in die Lagerhalle ein und entwendeten mehrere elektrische Werkzeuge. In ein weiteres Gebäude auf dem Gelände drangen sie durch Aufhebeln der Eingangstür. Im Gebäude beschädigten sie eine Glastür. Ob aus diesem Gebäude etwas entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Vermutlich transportierten die Täter ihr Diebesgut mit einem Fahrzeug, dass möglicherweise bei der Tatausführung auf einem Feldweg hinter dem Objekt stand. Bei der Tat wurden Personen von einer Videoüberwachungskamera gefilmt. Die Daten werden ausgewertet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.

