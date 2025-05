POL-HI: Wertsachen aus einem Auto gestohlen - Polizei gibt Tipps

Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - Am 22.05.2025, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich in der Steinstraße eine Verkehrsunfallflucht. Auf der Brücke über die Innerste hielt ein weißer Linienbus, dahinter stand ein schwarzer Opel Corsa. Der Linienbus fuhr schließlich rückwärts und stieß gegen den Opel. Anschließend setzte der Busfahrer seine Fahrt unerlaubt fort. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben ...

