Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 408 in 31028 Gronau (Leine)

Ortsteil Brüggen

Hildesheim (ots)

(hem) Am Donnerstag, den 22.05.2025, ereignete sich gegen 19:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K 408 zwischen Brüggen und Wettensen. Ein 16-jähriger Gronauer befuhr mit einem Kraftrad die Kreisstraße aus Brüggen kommend in Fahrtrichtung Wettensen und kam in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidiert der Führer des Kraftrades mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke. Der Fahrzeugführer wird vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Im Bereich der Unfallstelle wurde die K 408 kurzzeitig vollgesperrt. Die Polizei Elze war mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

