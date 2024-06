Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Heckscheibe gesplittert - Verursacher flüchtig

Bad Driburg (ots)

Bereits am Samstag, 1. Juni, kam es auf einem Parkplatz, gegenüber einem Lebensmittelgeschäft, Am Katzohlbach in Bad Driburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19 Uhr stellte ein 69-Jähriger aus Warburg seinen Ford Focus auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, war der Pkw stark beschädigt. Die Heckscheibe war gesplittert. Insgesamt entstand am Fahrzeug ein Schaden von rund 3.500 Euro. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

