POL-MA: Mannheim: Dieseldiebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Um kurz nach 12:30 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch ein Brand in einem Hochhaus im Quadrat N 2 gemeldet. Als die Polizei an der besagten Adresse eintraf, waren weder Rauch noch Flammen zu sehen. Nach kurzer Suche konnte die Feuerwehr Rauch im sechsten Obergeschoss des Hauses feststellen und dort eine Wohnung als Quelle identifizieren. In der Wohnung befand sich niemand, jedoch konnte eine noch qualmende ...

mehr