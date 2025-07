Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Hülsten - Unfallbeteiligter gesucht

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Kreisstraße 12;

Unfallzeit: 20.07.2025, 23.20 Uhr;

Zurück blieben nur ein Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden und mehrere umgefahrene Leitpfosten: Einen Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Reken. Die Person hatte in der Nacht zu Sonntag die K12 in Reken-Hülsten in Richtung Bahnhof-Reken befahren. Im Verlauf einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer versuchte augenscheinlich zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte links neben der Fahrbahn mit insgesamt vier Bäumen. Außerdem waren drei Leitpfosten aus den jeweiligen Verankerungen gerissen worden. Das Fahrzeug kam in einem Waldstück zum Stehen. Eine Zeugin, die den Unfall lediglich gehört hatte, sah eine männliche Person fußläufig in Richtung Bahnhof-Reken flüchten und informierte die Polizei. Im Inneren des Fahrzeuges stellten die Beamten diverse leere Bierflaschen fest. Vermutlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell