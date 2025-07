Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Schamverletzend gezeigt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Halterner Straße;

Tatzeit: 20.07.2025, 18.30 Uhr;

In schamverletzender Weise ist ein bislang Unbekannter am Sonntagabend einer Spaziergängerin in Reken gegenübergetreten. Die Frau war gegen 18.30 Uhr in einem Waldgebiet an der Halterner Straße mit ihrem Hund unterwegs. Vor ihr lief ein Mann, der dann vom Weg in ein Waldstück abbog. Plötzlich kam er entkleidet aus dem Wald hervor und suchte gezielt Blickkontakt zu der Frau, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: über 40 Jahre, dick und zuvor mit einem weißen oder hellblauen T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

