Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Aufmerksamer Zeuge beobachtet Raub

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nordring;

Tatzeit: 18.07.2025, 22.20 Uhr;

Einen Dönerladen ausgeraubt haben zwei junge Erwachsene am Freitagabend in Borken. Eine Reinigungskraft war gegen 22.20 Uhr in dem Laden beschäftigt, als zwei maskierte und bewaffnete Männer die Räumlichkeit betraten. Sie drängten den Angestellten zur Seite, gingen zum Tresen und entnahmen dort Bargeld. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete von der Straße, was im Inneren des Geschäfts passierte und informierte unverzüglich die Polizei über die Fluchtrichtung der beiden Täter. Im Bereich der Borkener Aa / Elbinger Weg stellten die Beamten zwei Personen fest, auf welche die Beschreibung zutraf. Es handelte sich um einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Borken. Im Nahbereich konnten zwei weitere Personen angetroffen werden, die in einem Pkw offenbar auf die beiden Maskierten warteten. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Borgholzhausen und einen 22-Jährigen aus Borken. Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug sowie eine Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher. Die beiden jungen Männer aus Borken gestanden die Raubstraftat im Rahmen ihrer Vernehmung durch die Kriminalpolizei. Die beiden Personen im Kraftfahrzeug waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Raub involviert. Sie waren vom 18-jährigen unter einem Vorwand zum Festnahmeort gebeten worden, möglicherweise um die weitere Flucht zu ermöglichen. Den 22-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, da er eine geringe Menge BTM im Fahrzeug mitführte, die er dem 18-jährigen Beschuldigten verkaufen wollte. Der Eildienst der Staatsanwaltschaft Münster stellte keine Anträge auf Erlass von Untersuchungshaft gegen die dringend tatverdächtigen beiden Männer aus Borken, weil keine Haftgründe vorliegen. Die Beschuldigten sind bisher nicht vorbestraft, waren umfassend geständig und verfügen über einen festen Wohnsitz. Die Täter warfen während ihrer Flucht im Bereich der Borkener Aa einen schwarzen Rucksack weg, der bislang nicht aufgefunden werden konnte. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell