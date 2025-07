POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg-Anholt, Dwarsefeld; Unfallzeit: 20.07.2025, 13.40 Uhr; Seinen Verletzungen erlegen ist ein Autofahrer am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in Isselburg-Anholt. Der 43-jährige Mann aus den Niederlanden befuhr gegen 13.40 Uhr gemeinsam mit seiner 44-jährigen Beifahrerin die Straße Dwarsefeld in Richtung Isselburg-Anholt. Im Anschluss an ein Überholmanöver verlor der Mann die ...

