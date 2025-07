Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der B 108

Waren (ots)

Am 10.07.2025 kam es auf der Bundesstraße 108 zwischen den Ortschaften Moltzow und Marxhagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Gegen 22:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Transporters die B 108 in Richtung Marxhagen, als er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben gegen einen Erdwall stieß. Durch den Aufprall verletzten sich Fahrer sowie Beifahrer schwer. Beide sind polnische Staatsangehörige und mussten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Bei dem Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Schaden von ca. 20.000,- EUR.

Im Auftrag Matthias Paa Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

